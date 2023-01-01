 نزوح مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في مخيم جنين بسبب العملية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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نزوح مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في مخيم جنين بسبب العملية الإسرائيلية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:31 م

أفادت مصادر فلسطينية، بنزوح مئات العائلات من منازلها في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، مساء اليوم الإثنين، بفعل العملية العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أرغم مئات السكان من مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم".

وقال شهود عيان: إن "نحو 300 عائلة اضطرت لإخلاء المنازل باتجاه مستشفى جنين الحكومي ومقرات عامة تابعة لبلدية جنين".

واستشهد 8 فلسطينيون، وأصيب أكثر من 80 آخرين، وصفت حالة 17 منهم بأنها خطيرة اليوم في عملية عسكرية مستمرة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتضمنت العملية العسكرية لجيش الاحتلال شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق مصادر فلسطينية.


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