 فرنسا.. ماكرون يجتمع مع رؤساء البلديات في إطار الاستجابة لأعمال الشغب - بوابة الشروق
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فرنسا.. ماكرون يجتمع مع رؤساء البلديات في إطار الاستجابة لأعمال الشغب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 2:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 2:26 ص

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي يوم غد الثلاثاء مع أكثر من 200 من رؤساء البلديات الذين تأثرت مجتمعاتهم بشكل خاص من الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا، وفقا لتقارير.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون أيضا برئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية الفرنسية وصحيفة" لو باريزيان" الفرنسيتان ليل الأحد، في أعقاب اجتماع طارئ مع وزراء بالحكومة.

وضربت فرنسا أعمال شغب استمرت أياما، بما في ذلك عمليات نهب وإحراق.

وتسبب مقتل شاب ،17 عاما، برصاص الشرطة أثناء توقف مروري بإحدى ضواحي باريس في اندلاع الإضطرابات. وأثارت عملية القتل مخاوف بشأن عنف الشرطة والعنصرية المنهجية.

والتقى ماكرون مساء الأحد برئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير العدل إريك دوبوند موريتي.

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