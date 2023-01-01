 سياسي من حزب «البديل من أجل ألمانيا» يتولى منصبه بعد فوزه في الانتخابات - بوابة الشروق
الإثنين 3 يوليه 2023 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

سياسي من حزب «البديل من أجل ألمانيا» يتولى منصبه بعد فوزه في الانتخابات

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 4:28 م
تولى سياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، منصبه كمدير دائرة، اليوم الاثنين، بعد فوزه في الانتخابات المحلية التي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد.
وتولى روبرت زيسلمان منصبه رسميا في دائرة زونيبرج بجنوب ولاية تورينجين شرقي ألمانيا، بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات في 25 من يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن زيسلمان هو أول مرشح من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يفوز في انتخابات من هذا النوع، الأمر الذي أدى إلى إثارة الجدل من جديد بشأن الارتفاع الحالي في شعبية حزب البديل، والذي تصنفه استطلاعات الرأي الحالية كثاني أقوى حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي (أكبر حزب معارض في البلاد).

وتعتبر زونيبرج، التي يبلغ تعداد سكانها 57 ألف نسمة، واحدة من أصغر الدوائر في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك