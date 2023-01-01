سياسي من حزب «البديل من أجل ألمانيا» يتولى منصبه بعد فوزه في الانتخابات

تولى سياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، منصبه كمدير دائرة، اليوم الاثنين، بعد فوزه في الانتخابات المحلية التي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد.

وتولى روبرت زيسلمان منصبه رسميا في دائرة زونيبرج بجنوب ولاية تورينجين شرقي ألمانيا، بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات في 25 من يونيو الماضي.



جدير بالذكر أن زيسلمان هو أول مرشح من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يفوز في انتخابات من هذا النوع، الأمر الذي أدى إلى إثارة الجدل من جديد بشأن الارتفاع الحالي في شعبية حزب البديل، والذي تصنفه استطلاعات الرأي الحالية كثاني أقوى حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي (أكبر حزب معارض في البلاد).



وتعتبر زونيبرج، التي يبلغ تعداد سكانها 57 ألف نسمة، واحدة من أصغر الدوائر في البلاد.