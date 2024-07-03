قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية صباح اليوم، منزلاً قرب الجدار في بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان بقذيفة مباشرة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. وتعرضت البلدة المذكورة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم.

وأطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية قذائف مباشرة فجر اليوم باتجاه أطراف بلدة "مارون الرأس" في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وألقت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، 6 قذائف ضوئية في أجواء أطراف البلدة المذكورة.

وسقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية فجر اليوم في بلدة "يارون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.