الرئيس البيلاروسي يصدر عفوا عن آلاف السجناء

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أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عفوا عن آلاف السجناء، تزامنا مع ذكرى تحرير العاصمة مينسك من الاحتلال النازي.

ويتم الاحتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية أيضا بعرض عسكري اليوم الأربعاء.

وبحسب تقارير إعلامية بيلاروسية، ذكر نائب وزير الداخلية جينادي كازاكيفيتش في وقت سابق أن العفو سيشمل 7850 مدانا.

غير أن وسائل إعلام بيلاروسية مستقلة في المنفى ذكرت أن نص العفو يعني أنه من غير المحتمل أن يشمل العفو الخصوم السياسيين للوكاشينكو.

وأعلن لوكاشينكو أمس الثلاثاء أن السجناء السياسيين الذين يعانون من السرطان، على سبيل المثال، يمكن أن يتم الإفراج عنهم من السجن لأسباب إنسانية.

وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق مئات من خصوم لوكاشينكو السياسيين بعد الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ،والتي جرى قمعها بعنف.

وأعلن لوكاشينكو، الذي يتولى المنصب منذ حوالي 30 عاما، نفسه رئيسا مجددا بعد الانتخابات التي شابتها اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.

وفر العديد من المعارضين إلى الخارج.

وذكر مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان مؤخرا أن هناك 90 سجينا يعانون من أمراض خطيرة، كما أن هناك نحو 65 سجينا سياسيا تجاوزوا سن الستين ويعانون من مشكلات صحية خطيرة.