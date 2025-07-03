الكرملين: بوتين وترامب يبحثان في اتصال هاتفي قضيتي إيران وأوكرانيا

أفاد مسؤول بارز في الكرملين اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قضيتي إيران وأوكرانيا وقضايا أخرى عبر الهاتف اليوم الخميس، وذلك في سادس مكالمة معلنة بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، إن بوتين أكد خلال بحث الوضع في إيران، ضرورة حل جميع القضايا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وضربت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع في إيران في 22 يونيو، متدخلة بذلك في الحرب التي تشنها إسرائيل وتهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وبخصوص الصراع الدائر في أوكرانيا، قال أوشاكوف إن ترامب أكد على سعيه لوقف القتال سريعًا، بينما أعرب بوتين عن استعداد موسكو لمتابعة المفاوضات مع كييف.

وأضاف أوشاكوف ، إن الرئيس الروسي أكد في الوقت ذاته ، أن موسكو ستسعى لتحقيق أهدافها في أوكرانيا وإزالة "الأسباب الجذرية" للصراع.

ويزعم بوتين أنه أرسل قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 لدرء تهديد تمثله محاولات كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وحماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا ، وهي حجج ترفضها كييف وحلفاؤها.

وأصر بوتين على أن أي اتفاقية سلام محتملة يجب أن تشمل تخلي أوكرانيا عن سعيها للانضمام إلى الناتو والاعتراف بالمكاسب الإقليمية الروسية.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد تأكيد البنتاجون تعليق شحن بعض الأسلحة إلى أوكرانيا أثناء مراجعته لمخزونات الجيش الأمريكي.

وتشمل الأسلحة المحتجزة صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية الموجهة بدقة ومعدات أخرى.