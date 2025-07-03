إصابة خفير بوعكة صحية أثناء تأمين امتحانات الثانوية العامة في العاشر من رمضان

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أصيب أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة، داخل مدرسة السيدة خديجة بالمجاورة الـ50 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بوعكة صحية مفاجئة ناتجة عن ارتفاع في ضغط الدم، أثناء تواجده بمحيط اللجنة.

وجرى نقل الخفير المصاب إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

ويؤدي 62207 طلاب وطالبات امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، منهم 61171 طالبًا وطالبة نظام حديث، و1062 طالبًا وطالبة نظام قديم، يؤدون الامتحانات أمام 155 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة، يؤدون اليوم الخميس، امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا لنظيرتها الأدبية، إذ يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات لكل مادة.