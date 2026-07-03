تحدث ديفيد مويس، المدير الفني لإيفرتون عن مغادرة محمد صلاح، نجم منتخب مصر عن صفوف ليفربول الإنجليزي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل خبرًا سارًا للمنافسين، نظرًا لما يمثله النجم المصري من خطورة تهديفية، وأضاف أنه يثق في أن صلاح سيخوض تجربة جديدة ومميزة في مسيرته.

وفي الوقت نفسه، استبعد مويس خلال تصريحاته لقناة أون سبورت فكرة التعاقد مع محمد صلاح، موضحًا أن انتقاله إلى إيفرتون أمر مستحيل، لأنه يُعد أحد أساطير ليفربول، ولا يتوقع أن يرتدي قميص الغريم التقليدي.

وعن المنافسة على لقب كأس العالم، أشار مويس إلى أن هوية البطل لا تزال غير محسومة، متوقعًا إمكانية حدوث مفاجآت، خاصة مع المستويات التي تقدمها منتخبات مثل اليابان وعدد من منتخبات أمريكا اللاتينية، إلى جانب المنتخبات الأفريقية، وفي مقدمتها المغرب، لكنه يرى أن فرنسا تبقى المرشح الأبرز للتتويج.

كما أثنى مويس على أداء منتخب المغرب، مؤكدًا أنه قدم مستويات قوية منذ بداية البطولة، خاصة في مواجهته أمام هولندا، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان قادرًا على مواصلة المشوار حتى التتويج، لكنه يملك الإمكانات اللازمة لتشريف الكرة الأفريقية.

وأتم مويس تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة مصر وأستراليا، مشيرًا إلى أن منتخب أستراليا سيدخل المباراة بحثًا عن الفوز، لكنه يرى أن الفراعنة يمتلكون من القوة والجودة ما يؤهلهم لحسم المباراة والتأهل إلى الدور التالي.