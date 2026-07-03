أمريكا: رياضي أولمبي سابق يواجه تهمة جنائية بتخريب حوض المياه العاكسة

وجّه القضاء في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس، لائحة اتهام جنائية لأحد الرياضيين الأولمبيين السابقين، وذلك على خلفية ما أسماه الرئيس دونالد ترامب "تخريباً" لحوض المياه العاكسة الشهير .

وتم توجيه تهمة واحدة تتعلق بإتلاف الممتلكات إلى ديفيد هيرن، المتسابق الأولمبي السابق في سباقات الزوارق، وذلك في محكمة مقاطعة كولومبيا.

وكان هيرن قد صرّح في وقت سابق لوكالة أنباء " أسوشيتد برس" (أ ب) ، بأنه مدّ يده إلى داخل حوض المياه ليفحص طبقة الطلاء التي كانت قد تقشرت حديثاً، موضحاً أنه لمس لفترة وجيزة جزءاً لا يزال ملتصقاً بحافة الحوض، ثم ابتعد عنه بعد أن نبهه أحد عمال الحديقة.

ويبلغ هيرن من العمر 67 عاماً، وهو من سكان بيثيسدا بولاية ماريلاند، وكان يدير شركة متخصصة في إنتاج المواد المركبة المستخدمة في صناعة الزوارق. وأضاف أنه كان في جولة بالدراجة الهوائية قطع خلالها 64 ميلاً، وتوقف عند البركة للاستراحة.

وذكر هيرن أنه تم احتجازه من قبل عناصر الحرس الوطني وشرطة المتنزهات لمدة خمس ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه.