تقرير: ناجلسمان يرحل عن تدريب ألمانيا بعد خيبة المونديال

كشفت تقارير صحفية عن موقف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، من الاستمرار في قيادة “المانشافت” خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب الخروج المخيب من بطولة كأس العالم.

وذكرت شبكة «ذا أثلتيك» أن ناجلسمان قرر التقدم باستقالته من منصبه، واضعًا حدًا لفترته مع المنتخب، بعد الإخفاق في تحقيق النتائج المنتظرة خلال المونديال، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الكروية الألمانية.

وأضافت التقارير أن قرار المدرب الشاب جاء عقب تقييم شامل لأداء الفريق، في ظل الانتقادات التي طالت الجهاز الفني بسبب تراجع المستوى وعدم القدرة على المنافسة بقوة، رغم الإمكانات المتاحة.

ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الألماني لكرة القدم ملف البحث عن مدير فني جديد لقيادة المنتخب خلال المرحلة القادمة، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق واستعادة بريقه على الساحة الدولية.