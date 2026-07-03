ألبانيا: اشتباكات بين الشرطة ومعارضين لمشروع عقاري مرتبط بصهر ترامب

اشتبكت الشرطة الألبانية مع متظاهرين اليوم الخميس، بعد أن تحولت مظاهرة مناهضة للحكومة - ضمن احتجاجات اندلعت بسبب خطط لمشروع سكني فاخر مرتبط بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - إلى أعمال عنف.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة والبيض وأشياء أخرى. وقالت السلطات إن 12 ضابط شرطة أصيبوا وتم اعتقال 18 متظاهرا.

ويُعد هذا التجمع جزءا من احتجاجات يومية، أُطلق عليها اسم "ثورة الفلامنجو"، بدأت قبل أكثر من شهر اعتراضا على خطط مشروع تطوير عقاري فاخر على الساحل مرتبط بكوشنر.

بينما انطلقت الاحتجاجات من قضايا بيئية مرتبطة بمشروع التطوير، فقد تحولت إلى مظاهرات سياسية أوسع نطاقا تعبر عن المعارضة للحكومة ورئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة، وهم يُطلقون الصافرات ويرفعون مجسمات كرتونية لطيور الفلامنجو، وهي من أنواع الطيور المهاجرة المحمية التي قد تُهدد موطنها بالمنتجع المُقترح على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وتقول الحكومة إن التطوير في بحيرة نارتا سيكون بمثابة تحول للدولة الشيوعية السابقة حيث تسعى لدخول سوق السياحة الراقية وتدفع للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لكن المشروع، الذي يمتد على جزيرة مهجورة ومساحة قريبة من الواجهة البحرية، أثار معارضة من نشطاء البيئة ومنتقدي حكومة راما.

وتجمع مئات المتظاهرين اليوم الخميس أمام البرلمان الألباني في تيرانا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء وهتفوا قائلين"يجب سجن راما".

وألقى بعضهم الحجارة والبيض والزجاجات البلاستيكية على الشرطة، واستخدموا جزءا من حاجز معدني لتحطيم نوافذ سيارة شرطة. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق الحشد.

وأدان وزير الداخلية بيسفورت لامالاري "أعمال التخريب والعنف الإجرامي" ضد الشرطة.

وأضاف الوزير: "ضباط الشرطة موظفون عموميون، مواطنون في الجمهورية، وأفراد عائلات مثل أي شخص آخر. إنهم يخدمون القانون والنظام العام وسلامة كل مواطن دون تمييز. والاعتداء عليهم هو اعتداء على الدولة".