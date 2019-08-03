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تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

كريم يوسف
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 10:27 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 10:27 م

خصص طارق يحيي المدير الفني لنادي الزمالك جزءا للتدريبات البدينة القوية، مساء اليوم السبت، على هامش المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب النادي بميت عقبه.

وقاد اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك، الفترة البدنية التي أداها لاعبو الفريق، حيث يسعى أنطونيو لتجهيز الفريق بدنيًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشمل المران فقرات تأهيل بالكرة وبدونها بالإضافة لفقرة سرعات شارك فيها اللاعبون .

الجدير يالذكر أن الزمالك يبدأ موسمه بمواجهة ديكاداها الصومالي الأحد المقبل، في إطار الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.


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