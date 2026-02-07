السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بمدينة طور سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، وأحمد عبدالباسط، سكرتارية التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى 5 نوفمبر الماضي، بورود معلومات للجهات الأمنية بدائرة قسم شرطة طور سيناء، تفيد بأن عاطل سابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة ما بين سرقة بالإكراه وتبديد وتجارة في المخدرات، يتاجر في المواد المخدرة بكل أنواعها، من خلال توزيعها على عملائه بالمقاهي والميادين العامة، مستخدما سيارة بدون لوحات معدنية، وإخفاء المواد المخدرة داخل مسكنه وملحقات المسكن بقرية الوادي.

وجرى إصدار إذن بضبط المتهم وتفتيش مسكنه وسيارته، وعمل كمين لضبط المتهم، حتى تمكن رجال الأمن من ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وبتفتيش مسكنه عثر على شنطة جلد كبيرة الحجم مخبأة تحت السرير، وبداخلها 1000 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس شفافة بداخلها 19 كيلو لعجينة مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن السيارة تخص أحد أقاربه بخارج نطاق دائرة القسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 3276 جنح قسم شرطة طور سيناء لسنة 2025.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق بطور سيناء، قرر وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على المواد المخدرة والسيارة على ذمة القضية، والاستعلام من إدارة المرور عن صاحبها.

ثم جرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1611 كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم بجلسة اليوم.