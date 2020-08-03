آثار تمثال "مصر تنهض" للفنان أحمد عبد الكريم عبد النبي، حالة من الاهتمام بفن النحت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعيدا علن حملات الانتقاد للتمثال وصاحبه، شارك عدد ليس بقليل من الفنانين التشكيليين والمثقفين في نشر صور لتماثيل نحاتين مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المثال الكبير محمود مختار، والمبدع صلاح عبد الكريم، وفاروق إبراهيم وصبحي جرجس وإبراهيم عبد الملاك وغيرهم، وذلك دفاعا عن قيم الجمال في فن النحت المصرى.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت صفحة محبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورا لمشروع تخرج الطالبة منة عبدالعزيز من كلية الفنون الجميلة، والتي تجسد فيه تمثال نيفر حتب (القربان الجميل).

وعلقت الصفحة: "ادعموا الموهبة والفن الجميل وتجنبوا نشر القبح.. مصر تنهض بمواهب ولادها..".

على صفحة "الفنانين التشكيليين" التي تجمع الآلاف من الفنانين والمهتمين بفنون التشكيلية، نشر العشرات من رواد الصفحة أعمال نحتية لهم ولغيرهم من الفنانين، في محاولة لتقديم صورة مغايرة لتمثال "مصر تنهض"، والعمل على إزالة الانطباعات السلبية التي آثاره حول فن النحت، ومن بينها صور لمحمود مختار مع تمثاله الأشهر نهضة مصر.

فيما ركز البعض على نشر صور أعمال تدور حول نفس فكرة "نهوض مصر" والتي حال أحمد عبد الكريم عبد النبي التعبير عنها بتمثال "مصر تنهض"، ومهنا صور مشروع تخرج الطالب مينا إسحاق بقسم النحت في كلية الفنون الجميلة بالمنيا من دفعات سابقة، والذي تدور فكرته في محاولة 3 أشخاص إصلاح هرم مكسور.

وكذلك نشرت صورت لمشروع تخرج طالب سابق أخر، هو محمد طلعت من نفس الكلية، والذي يتناول فيه موضوع التصدي للإرهاب، عبر تجسيده لجندي يصوب سلاح إلى هدفه بينما يحمل طفلة على زراعه الأخر، فيما ترتسم على وجهه مشاعر مختلفة ما بين القوة والحزم واللهفة على الطفلة.

ونشر الناقد الفني محمد الروبي عبر صفحته على فيسبوك، مجموعة صور لأعمال تشكيلية بين تصوير ونحت والتي تحمل تكوينات قد تبدو غير منطقة رغم كونها تشكل في مجملها عمل فني جميل.

وعلق عليها بقوله: "من تعريفات الفن التي أميل إليها وأحبها هي أن (الفن هو الخطأ الجميل)، والخطأ هنا بمعنى الخروج عن المألوف والمعتاد، لكنه في اللحظة نفسها مشروطا بالجمال.. لذلك لا يكفي أبدا أن نتوقف عند الكلمة الأولى من الجملة وهي (الخطأ) لنبرر أعمالا (قبيحة) باعتبارها (فن).