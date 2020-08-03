 ضحايا مدنيون في غارات روسية على أطراف بنش بريف إدلب السورية - بوابة الشروق
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ضحايا مدنيون في غارات روسية على أطراف بنش بريف إدلب السورية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 11:36 ص

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد فجر اليوم الاثنين ضربات جوية، نفذتها طائرات حربية روسية على أماكن في مدينة بنش ومحيطها وأطرافها بالريف الإدلبي، حيث استهدفت المنطقة بأكثر من 10 صواريخ.

ووثق المرصد السوري استشهاد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء القصف الجوي، بالإضافة لإصابة شخص آخر بجراح، يذكر أن الذين قضوا نازحين إلى بنش من ريف إدلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية المتمركزة في جبل شحشبو، استهدف مواقع الفصائل في قريتي الفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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