ينفق كثيرون آلاف الجنيهات على العناية بالبشرة وعلاجها، بينما هناك حل سهل وبسيط يكمن في البطيخ؛ فهو يعتبر الحل الأمثل لعلاج جفاف البشرة، الذي يُعد السبب الرئيسي في بعض المشكلات العصيبة التي تواجه الجلد وخاصة الوجه، والبطيخ علاج فعال للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

بالنسبة للنساء، يمكن الاستفادة من البطيخ للحصول على بشرة ناعمة خالية من الجفاف، عن طريق استخدام البطيخ كقناع وجه لدقائق؛ حيث تساعد فيتامينات A و B6 و C الموجودة في البطيخ، على بقاء البشرة ناعمة وسلسة ونضرة، لأنه مليء بالماء، وبالتالي هو مفيد في حال تناوله أو وضعه على الوجه.

وينصح موقع "دايلي تراست"، بخلط ملعقة كبيرة من عصير البطيخ مع نفس الكمية من الزبادي، ثم فردها على الوجه وتركها لمدة 10 دقائق لإزالة أي جلد جاف وباهت، ثم تشطف البشرة وتترك في الهواء حتى تجف.

ومن المعروف أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء؛ ما يساعد على إبقاء البشرة رطبة، كما أنه يحتوي على مادة طبيعية تساعد على تقليص أنسجة الجسم.

ويمكن أن تؤدي البشرة الجافة إلى مظهر باهت ومريض، لكن الفيتامينات الطبيعية والكربوهيدرات والأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ لها دور كبير في منع ذلك.

فوائد البطيخ للبشرة لا تعد ولا تحصى، فهو يعمل كتونر أو منظف للبشرة، ويحتوي على مادة طبيعية تعالج التجاعيد وتجدد البشرة، وتمنع ظهور علامات الشيخوخة.

كما أنه يمنع ظهور علامات الشيخوخة، التي تحدث بسبب ترقق الجلد وقلة قدرته على التعافي من التلف، فهو مليء بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين وكذلك فيتامين (سي) و(أ)، والذي يمكن أن يشجع نمو خلايا الكولاجين والإيلاستين التي تساعد البشرة على البقاء شابة ونضرة.

ويمنع البطيخ كذلك إنتاج الزيت في الجلد بسبب فيتامين أ؛ ما يقلل حجم مسام الجلد وكمية الزيت التي تفرزها الغدد الدهنية، كما يُعتقد أن البطيخ يساعد في علاج حب الشباب بسبب هذه الخصائص.