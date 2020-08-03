الداخلية العراقية: دراسة سريعة لإعادة هيكلة قوات حفظ القانون

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن وجود دراسة بشأن إعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين عن مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن قوله إن "هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية".



وأضاف أن "إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عددا من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع".



ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، بإبعاد قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف عن منصبه وإعادة النظر بهذا التشكيل، على خلفية اعتداء مجموعة من منسوبي قيادة قوات حفظ القانون على طفل عراقي في بغداد.



وكان مكتب الكاظمي أكد أن "اللجنة التحقيقية التي شكّلها القائد العام قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء".



وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس السبت فيديو يظهر طفلا عاريا يجلس على الأرض محاطا برجال يرتدون الزي العسكري، في حين يقص له رجل شعره بأداة حادة بطريقة عشوائية، ويبدو الطفل خائفا، في حين يصوره آخرون بهواتفهم المحمولة.