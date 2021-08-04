مد أجل الحكم في اتهام فرد أمن بقتل مواطن في المعصرة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، مد أجل حكمها على "عمرو .م" فرد أمن لاتهامه بجريمة قتل عمد في المعصرة، إلى جلسة 5 أغسطس.



وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها أشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته فاستطرد بأخرى في أحشائه والطعنة الثالثة في ظهره مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات التي أودت بحياته.



كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواهة بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.



وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلى الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة، وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما، إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه على إثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والأمام فأشهر المتهم سلاح أبيض مطواة في مواجهته وطاردة.



وأضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجى أرضاً، والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لإسعافه إلا أنه وافته المنية متأثراً بإصابته.