كشفت منصة شاهد عن الإعلان التشويقي لمسلسل "شقة 6" بطولة الفنانة روبى، والمقرر عرضه 19 أغسطس الجاري، من إخراج محمود كامل.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم "6" داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها الفنانة روبي مع جيرانها، ويعيش جميع سكان العمارة في أجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة.

"شقة 6" بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة وآخرين، ومن سيناريو وحوار رفيق القاضى، وسعاد القاضى، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.