أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تطبيق تقنية التسلل شبه التلقائي، للمرة الأولى في مباراة كأس السوبر الأوروبي ،وكذلك خلال موسم 2022/2023 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح (يويفا) أن تقنية التسلل شبه التلقائي ستسمح لحكام تقنية الفيديو المساعد (فار) تحديد مواقع التسلل بشكل أكثر دقة وسرعة، وستعمل بفضل كاميرات متخصصة سوف تتبع 29 نقطة مختلفة من جسم كل لاعب .

ومن المقرر أن يتم استخدام تلك التقنية في مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني في العاشر من أغسطس الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وذكر (يويفا) أنه تم اختبار التقنية 188 مرة منذ عام 2010، بما في ذلك مباريات الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا ، ومباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للسيدات وأمم أوروبا للسيدات والمباريات النهائية في باقي البطولات.

وقال روبرتو روسيتي، رئيس لجنة التحكيم في (يويفا) في بيان إعلامي: "يويفا يبحث باستمرار عن تطوير اللعبة ودعم الحكام في عملهم".

وأضاف: "النظام جاهز لاستخدامه في المباريات الرسمية ، وسوف يتم تطبيقه في كل ملاعب دوري أبطال أوروبا".