تحسن وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تحسن وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال يوليو الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة كايشين للمعلومات والإعلام إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 5ر55 نقطة مقابل 5ر54 نقطة خلال يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت بيانات مسح يوليو الماضي إلى استمرار تعافي نشاط قطاع الخدمات في الصين مع تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا وعودة أوضاع النشاط إلى طبيعتها تقريبا.

وارتفع المؤشر الفرعي لناتج القطاع إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهرا، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة أيضا. في الوقت نفسه أدت الجائحة إلى استمرار تراجع الطلب الخارجي الذي سجل انخفاضا طفيفا خلال الشهر الماضي.

في المقابل أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين الماضي تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال يوليو الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 4ر50 نقطة مقابل 7ر51 نقطة خلال يونيو الماضي.