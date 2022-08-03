رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن قلقه إزاء محطة طاقة نووية أوكرانية

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وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الوضع في محطة الطاقة النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا بأنه شديد التقلب والهشاشة.

وصرح جروسي خلال مؤتمر صحفى في مقر الامم المتحدة فى نيويورك فى وقت متأخر أمس الثلاثاء بأنه تم انتهاك جميع مبادئ السلامة النووية بشكل أو بآخر.

وتعد المحطة النووية الواقعة في مدينة إنرهودار بمقاطعة زابوريجيا، والتي تضم ست وحدات وتبلغ سعتها 6 آلاف ميجاواط، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال جروسي إن هناك حاجة ماسة لعمليات تفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من السلامة الفنية. لكن يصعب للغاية حاليا على الوكالة مجرد الوصول إلى منطقة الحرب في زابوريجيا.

ولهذا، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تحتاج فقط لموافقة أوكرانيا ودعم الأمم المتحدة، بل يتعين التوصل إلى اتفاق مع روسيا بصفتها المسيطرة على الموقع.

واحتلت القوات الروسية المحطة في بداية مارس. وبعد ذلك، واصلت فرق أوكرانية تشغيل محطة الطاقة النووية، ولكن تحت مراقبة متخصصين نوويين روس.