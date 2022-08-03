يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 24

السلوم 32 20

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 36 26

نخل 37 18

نويبع 37 27

طابا 36 27

كاترين 34 19

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 26