مدير صندوق علاج الإدمان: تنفيذ اختبار حياتك لرفع الوعي لدى الطلاب بأضرار المخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارِ تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعية بالمحافظات المختلفة لاسيما محافظتي أسوان وسوهاج، فضلا عن تنفيذ برنامج "اختبار حياتك" لرفع الوعي لدى الطلاب بأضرار الإدمان داخل 120 مدرسة بمحافظة أسوان وتنفيذ عدة لقاءات ومهرجانات بجامعة أسوان مع طلاب الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم البحرية فرع أسوان باستهداف أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

وأوضح عثمان، خلال توقيع عدة بروتوكولات صباح اليوم، مع جامعتي أسوان وسوهاج لإنشاء مراكز تأهيل مرضى الإدمان، تنفيذ مبادرات ميدانية "توصل بالسلامة" داخل محطات القطار والميادين العامة والمصالح الحكومية باستهداف 8000 مواطن.

وأكد أنه في محافظة سوهاج، تم تنفيذ سلسلة من الفعاليات والبرامج الموجهة لشباب جامعة سوهاج من "ندوات، وتدريبات، وورش عمل لقاءات مفتوحة مع الشباب، معسكرات"، وذلك من خلال "بيت التطوع" بالجامعة، وتنفيذ عدد 136 نشاطا باستهداف 16960 طالبا وطالبة، كذلك تنفيذ برامج توعية بـ202 مدرسة بمشاركة ما يقرب من 40 ألف طالب وطالبة.