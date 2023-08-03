نجم بايرن ميونيخ يرفض برشلونة

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تحدث تقرير صحفي ألماني، عن رفض نجم بايرن ميونيخ، فكرة الانتقال لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث برشلونة عن تعزيز مركز الجناح، لتعويض الرحيل المتوقع للفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، بداية من الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك، والذي يعمل في صحيفة بيلد، أن ليروي ساني نجم بايرن، ليس مهتما بفكرة الانضمام إلى برشلونة.

وأكد فالك، أن ليروي ساني مستمر مع ناديه بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وانضم ليروي ساني إلى صفوف بايرن ميونخ، قادما من مانشستر سيتي، قبل 3 مواسم، بعقد يمتد 5 أعوام.

ويرتبط ليروي ساني بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2025، ويواجه موجة انتقادات من جماهير البافاري لعدم ثبات مستواه مع الفريق.