المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 4 ملايين شخص من ديارهم بسبب الاشتباكات في السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن الاشتباكات في السودان أجبرت ما يقرب من أربعة ملايين شخص على النزوح من ديارهم خلال ما يزيد عن 100 يوم.

وأظهرت أحدث بيانات مصفوفة تتبع حركة النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، حيث لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى خارج البلاد، بينما نزح 3.02 مليون شخص داخليا.

ووفقا لآخر إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للهجرة بشأن الوضع الإنساني في السودان، أُجبر الأفراد على مغادرة جميع ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية، بينما تتركز النسبة الأعلى من النازحين في ولايات نهر النيل بـ 15 في المائة، والشمالية بـ 11 في المائة، وشمال دارفور بـ 9 في المائة، والنيل الأبيض بـ 9 في المائة.

وأفادت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن 71 بالمائة من إجمالي النازحين فروا من ولاية الخرطوم.

وأوضحت المنظمة أن التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ 108 الماضية تفوق إجمالي الحالات المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها أشارت أيضا إلى أن الوصول إلى العديد من المناطق لا يزال مستحيلا بسبب القتال، ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير أو تقديرات أولية.

وفي إبريل الماضي اندلعت اشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتسببت الاشتباكات، التي مازالت متواصلة، في مقتل نحو 3900 شخص على الأقل، بحسب إحصاءات لمنظمات طبية.