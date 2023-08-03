سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لاقت صور للنجم عمرو دياب رفقة الفنانة اللبنانية داليدا خليل، رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي على مدى الساعات الأخيرة.

ونشرت داليدا صورها مع عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقة: «الروح مع الأسطورة».

وتم تداولها مع الكثير من التعليقات بشأن الإطار التي التقطت به تلك الصور، كونها تمثل تعاونا فنيا جديدا، أم علاقة قصة حب جديدة تجمع بين الهضبة وداليدا.

ونتعرف في التقرير التالي على مزيد من المعلومات حول داليدا:

*متعددة المواهب

ولدت داليدا بشمال لبنان في عام1988، وحصلت على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون، فكانت بداية مسيرتها الفنية عام 2007، بعد حصولها على دورٍ صغيرٍ في مسلسل"فيفتي فيفتي".

*حلوة وكذابة

عام 2013 لمع نجمها، وحصلت على دور البطولة في مسلسل "حلوة وكذابة"، والذي تدور أحداثه حول فتاة جامعية تمتلك قدرا كبيرا من الجمال والجاذبية؛ لكن تملكت منها صفة "الكذب"، ما يجعلها دائما في موضع شك بالنسبة لزملائها.

*رقص النجوم

بجانب تجاربها بالتمثيل والأعمال الدرامية، كانت داليدا من أبرز وجوه برنامج "رقص النجوم"، الذي ضم نجوما من مختلف البلدان العربية، وحققت داليدا مركزا متقدما.