وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لافتا إلى أن غرف عمليات المديرية الرئيسية لم تتلق أي شكاوى رسمية حول الامتحانات.

واطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي اجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما انعقدت غرف العمليات الرئيسية بالمديرية، برئاسة خالد حمدان وكيل المديرية، للتواصل مع غرف العمليات الفرعية المشكلة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، والتي تابعت سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023-2024.

واطمأن مديرو الإدارات التعليمية العشر على انتظام سير الامتحان اليوم وعدم وجود أي شكاوى، وتنفيذ التعليمات بالتواصل على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.