 صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 39 ألفا و550 شهيدا - بوابة الشروق
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 39 ألفا و550 شهيدا

هديل هلال
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 12:01 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ302 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و62 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و550 شهيدًا و91 لفًا و280 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 


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