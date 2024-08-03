سنغافورة تعزز الأمن حول ملعب بادانج في يوم عرض الاحتفال باليوم الوطني

تعتزم سنغافورة فرض إجراءات أمنية مشددة حول ملعب بادانج في التاسع من أغسطس الجارى حيث تم الإعلان عن إقامة عرض اليوم الوطني السنوى الذى يعتبر حدثا خاصا فى البلاد ، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية اليوم السبت.

وتتضمن الإجراءات في المنطقة، التي تم تحديدها بوصفها منطقة فعالية خاصة، تفتيش الأفراد لضمان عدم دخول مواد محظورة، حسبما ذكرت الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة القول إنها ستقوم بعمليات تفتيش وفحص لجميع الأفراد والمركبات عند الدخول أو داخل المنطقة الخاصة، وستكون لدى رجال الشرطة سلطة رفض دخول الأشخاص أو إخراجهم من المنطقة الخاصة إذا لزم الأمر.

ويعتبر عرض اليوم الوطني فعالية سنوية تقام في سنغافورة للاحتفال باستقلالها. ويقام هذا العرض سنويًا في التاسع من أغسطس، وهو الاحتفال العام الرئيسي باليوم الوطني، ويتكون من عروض تضم وحدات رمزية من القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمؤسسات المحلية والمجموعات المجتمعية.

وتتضمن الاحتفالية أيضا عرضا ثقافيا يضم الموسيقى وعروض الرقص والمظلات وعرض الألعاب النارية.