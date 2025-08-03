رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات قمة ستارت لاختتام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

شارك الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات قمة "ستارت" التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختتام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات المصرية، ومشاركة مكثفة من طلاب الجامعات ومنسقي وحدات التضامن.

تأتي مشاركة رئيس جامعة القاهرة في إطار دعم الجامعة المستمر للمبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل المجتمعي والتنموي، لا سيما المبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وشهدت القمة استعراضًا لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نفذتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي ساهم فيها آلاف الطلاب في مختلف المجالات التدريبية والتطوعية. كما تم الإعلان عن التوسع في إنشاء وحدات جديدة داخل الجامعات التكنولوجية، لتصبح 42 وحدة على مستوى الجمهورية.

وتثمن جامعة القاهرة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم طلاب الجامعات، وتؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع شركاء التنمية، إيمانًا منها بأهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والجامعية لبناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.