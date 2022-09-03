حسم الكرملين الجدل حول احتمالية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يزور موسكو، اليوم السبت، لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل جورباتشوف.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الانباء الروسية ريا-نوفوستي "بحسب معلوماتنا، هو (اوربان) لن يأتي سوى لوداع جورباتشوف. لم يحصل أي طلب لعقد لقاءات".



وتقام، اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو، مراسم جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، ميخائيل جورباتشوف الذي توفي مساء الثلاثاء الماضي "بعد صراع طويل مع مرض خطير"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان يعالج.