كوريا الجنوبية تسجل نحو 80 ألف إصابة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أقل من 90 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 79 ألفا و746 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 323 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 23 مليونا و497 ألفا و48 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و14 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 520 مريضا، بزيادة 12 مريضا عن حصيلة أمس.