تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في طنطا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في القضية 587 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، إلى جلسة الإثنين القادم 5 سبتمبر للدفاع والمرافعة.

وطالب الدفاع عن المتهم خلال جلسة اليوم، عرض الأسطوانة التي تم تفريغها من جهاز DVR بمعرفة المساعدات الفنية والمتضمنة بيان شامل للواقعة من بدايتها إلى نهايتها للوقوف على حقيقة الواقعة، وقررت المحكمة التأجيل لآخر الجلسة لعرض الأسطوانة على جهاز الحاسب الآلي، وخلال الجلسة تم عرض الأسطوانة في المداولة أمام المدعين بالحق المدني ومحاميه وكذا المتهم ومحاميه.

واستعرضت هيئة المحكمة تفاصيل الواقعة من البداية إلى النهاية، وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، وقررت المحكمة في مواجهة طرفي التداعي التأجيل إلى بعد غد الاثنين للدفاع والمرافعة.

وتعود القضية إلى تلقي مديرية أمن الغربية، إخطار باستقبال مستشفى المحلة العام جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين أن الشاب يدعي "إبراهيم. ا" مقيم بقرية الهياتم بدائرة مركز المحلة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام شاب بقتل المجني عليه بثلاث طعنات، بسبب قيام المجني بالبصق على شقيقة القاتل، وتم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة.