اعتقال جنديين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

أفاد مسؤول إسرائيلي، الجمعة، باعتقال جنديين في سلاح الجو، للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران ضمن "قضية أمنية خطيرة"، وفق إعلام عبري.

ونقلت القناة "i24 news"، عن رئيس قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية، لي عايش، قوله إن الجنديين قيد الاعتقال منذ نحو شهر، فيما تجري الشرطة تحقيقًا في "قضية أمنية خطيرة".

وأشار عايش، إلى "شبهات بأن عناصر من الاستخبارات الإيرانية قامت بتجنيدهما واستغلال موقعيهما للوصول إلى معلومات تتعلق بأنظمة عسكرية ومواقع وشخصيات رفيعة المستوى".

القناة، لفتت إلى أن التحقيقات ترجّح أن القضية لا تقتصر على هذين الجنديين، بل تتعلق بشبكة أوسع، حيث تم في مراحل سابقة اعتقال جنود آخرين، بينهم عناصر من وحدات حساسة، بينها وحدة الدفاع الجوي.

وبحسب المصدر ذاته، "من المتوقع تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه بهما خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تتضمن تهمًا استثنائية، بينها مساعدة العدو (إيران) في زمن الحرب".

كما أضافت القناة أن "مسؤولا عسكريا (لم تسمه) قال إن المؤسسة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة على خلفية هذه القضية".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران منذ اندلاع الحرب بين الطرفين نهاية فبراير الماضي، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، في 20 مارس الماضي، اعتقال جندي احتياط يعمل بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، بتهمة التخابر مع إيران.

يأتي ذلك بينما تعتزم واشنطن وطهران استئناف المفاوضات بينهما لوقف الحرب بعد تعثر الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 12 أبريل الجاري، والتي جاءت بعد نحو 40 يوما من المواجهات، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين بدأت في 8 أبريل الجاري، بهدف التفاوض على وقف دائم للحرب.