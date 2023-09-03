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ميلوني تفضل سباق فورمولا 1 على حضور منتدى للاستثمار

د ب أ
نشر في: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 7:50 م

شعر مستثمرون كانوا يأملون في الاستماع إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في منتدى امبروسيتي السنوي، خاصة بشأن تحركاتها التدخلية في الشركات الإيطالية، بالإحباط بسبب تفضيل ميلوني حضور سباق الجائزة الكبرى الإيطالي ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، القريب من المنتدى.

وقررت ميلوني، التي تمت دعوتها إلى المنتدى بمدينة سيرنوبيو، في نهاية المطاف تجاهل المنتدى والتوجه بدلا من ذلك إلى حلبة مونزا الوطنية الشهيرة لسباقات السيارات، التي تبعد أقل من 50 ميلا من مقر انعقاد المنتدى، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.


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