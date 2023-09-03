وزير المالية الإيطالي يدافع عن ضريبة البنوك ويدعو لعدم الإسراع ببيع بنك مونتي دي باشي

دافع وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي عن الضريبة المفاجئة الاستثنائية على البنوك التي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضى ودعا إلى عدم الإسراع ببيع بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، وهي القضية التي تثير الخلاف داحل الائتلاف الحاكم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيورجيتي، أحد أقوى الوزراء في حكومة جورجا ميلوني، قوله خلال الكلمة الختامية بمنتدى امبروسيتي السنوي في مدينة سيرنوبيو بشمال إيطاليا "هذا امر عادل، الدولة تعطي، والدولة تستعيد"

وفيما يتعلق بقضية مونتي دي باشي، قال جيورجيتي إن الحكومة ستتعامل مع البيع "بدون أن يفرض أحد توقيتا". وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد قال أمس السبت إن روما ربما تسرع البيع المقرر.

ويشعر المشاركون في المنتدى من المستثمرين وكبار رجال الأعمال وغيرهم بالاستياء إزاء الضريبة المفاجئة الاستثنائية التي تم فرضها على أرباح البنوك بقيمة 40%، حسبما أظهر استطلاع تم إجراؤه بين الحضور. وأشار إلى أن ثلثي المشاركين لديهم أراء سلبية إزاء الضريبة.

وأكد وزير المالية مجددا أنه يتوقع أن تسجل إيطاليا نموا بنسبة 1% هذا العام.