أمرت السلطات الإسبانية نحو 10 آلاف شخص في بلدة ألكانار بشمال شرق إسبانيا، بعدم مغادرة منازلهم اليوم الأحد، بسبب المخاطر التي تشكلها العواصف العاتية التي تتحرك في المنطقة، بينما وضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية العاصمة مدريد ومواقع أخرى تحت حالة التأهب القصوى.

وأعلنت خدمات الطوارئ، أنه تم منع سكان بلدة ألكانار بإقليم كتالونيا بعدم الخروج حتى إشعار آخر بسبب خطر حدوث فيضانات جراء العواصف التي تضرب البلاد.

كما نصحت السلطات سكان البلدة بالصعود إلى الأدوار العليا من مساكنهم، إذا كان هذا ممكنا.

وخلال 24 ساعة في نهاية الأسبوع الحالي، هطلت أمطار غزيرة بلغت 215 لترا لكل متر مربع في بلدة ألكانار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أنه من المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية وكرات البرد الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى صباح غد الاثنين على الأقل في بعض مناطق إسبانيا.

وقالت شركة "رينفي" الإسبانية للسكك الحديدية، إنه تم تعليق خدمات القطارات بين فالنسيا وبرشلونة بسبب الأمطار الغزيرة.