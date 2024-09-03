هدف الأهلي السابق يدخل اهتمامات الزمالك

دخل الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي حسابات مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما علمت "الشروق" فإن تعثر المفاوضات مع أكثر من خيار هجومي متاح في الفترة الأخيرة، دفع إدارة القلعة البيضاء للدخول في مفاوضات مع فرج.

وكان اللاعب صاحب الـ 22 عاما، مرشحاً في وقت سابق للانضمام إلى الأهلي لكن المفاوضات لم تكتمل.

ويسابق الزمالك الزمن من أجل حسم أكثر من صفقة قبل نهاية فترة القيد الاستثنائي للسوبر الافريقي، بينما لن يتمكن أي لاعب جديد في الوقت الحالي من خوض بداية مشوار الفريق ببطولة الكونفدرالية بسبب انتهاء القيد الخاص بالمسابقة.