 خارجية فلسطين: خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف الاستعمارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خارجية فلسطين: خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف الاستعمارية


نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 11:17 ص

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية، وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعب فلسطين، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه.

وأكدت أن «ما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم»، مطالبة المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان.

 

 

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