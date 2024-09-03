سفير تركيا بمصر: زيارة الرئيس السيسي لأنقرة تاريخية ولها أهمية خاصة

قال سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، إن أولويات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا هي انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وبحث الاتفاقيات بين البلدين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنَّ زيارة الرئيس السيسي لأنقرة تاريخية ولها أهمية خاصة.

وأشار إلى أنّ إعادة الالتئام مع مصر بعد فترة من الركود لها أهمية سياسية تاريخية، موضحًا أن كل دولة مهمة بالنسبة للطرف الآخر.

وشدد على أن مصر وتركيا تجمعهما صداقة لا يمكن تجاهلها، موضحًا أنه إذا لم تكن هناك منافع اقتصادية مبتادلة بينهما فالخلفية التاريخية تضع أهمية خاصة للعلاقات السياسية بينهما.

سفير تركيا لدى مصر : إعادة الالتئام مع مصر بعد فترة من الركود له أهمية كبيرة ودلالات مهمة



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ويُجري الرئيس اليسسي زيارة إلى تركيا، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، ويتخللها إجراء محادثات مهمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية، مع انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لأنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس التركي خلال زيارته لمصر قبل أشهر.