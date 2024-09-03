الحاخام الأكبر في بريطانيا ينتقد قرار تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل

انتقد الحاخام الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفيس، قرار الحكومة بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أيام قليلة فقط من انتشال جثامين ست رهائن إسرائيليين من غزة.

وكتب ميرفيس على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، وهي حليف استراتيجي وثيق لإسرائيل، تعليق بعض تراخيص الأسلحة».

وذكر أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفها بـ«ادعاءات لا أساس لها بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي»، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وأضاف: «للأسف سيشجع هذا الإعلان أعداءنا المشتركين… ولن يساعد في تأمين إطلاق سراح من تبقى من الرهائن، وعددهم 101، ولن يساهم في مستقبل يسوده السلام، كما نتمنى ونصلي من أجله، لجميع الناس في المنطقة وخارجها».

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين، إن الحكومة علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل؛ بسبب خطورة احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.