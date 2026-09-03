محافظ بني سويف: فتح باب التقديم والتحويل بالمدرسة الرسمية الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، خالص الشكر والتقدير لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مشيدًا بالسعي المتواصل للوزارة نحو تطوير منظومة التعليم وإتاحة نماذج تعليمية متميزة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة لاستكمال مسيرة نجاح المدارس الرسمية الدولية، والتوسع في إتاحة هذه التجربة التعليمية الفريدة داخل المحافظة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

وفي هذا السياق، أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية عن افتتاح فرع المدرسة الرسمية الدولية بمحافظة بني سويف، وبدء استقبال طلبات الالتحاق والتحويلات ابتداءً من 3 سبتمبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقديم والروابط الإلكترونية والتقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال (FS1) من هنا

وطلبات التحويل (من المستوى الثاني FS2 وحتى الصف الثالث الابتدائي) من هنا

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة والتوسع في إنشاء النماذج التعليمية الدولية بالمحافظات، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي تطلعات أبناء بني سويف وتدعم جهود بناء الإنسان المصري.