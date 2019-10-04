 فيديو.. زاهي حواس: اليهود أنكروا بنائهم للهرم بعد اكتشافي لمقابر العمال - بوابة الشروق
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فيديو.. زاهي حواس: اليهود أنكروا بنائهم للهرم بعد اكتشافي لمقابر العمال

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 11:49 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 11:49 م

قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجن، صرح في نيويورك أنه يتمنى زيارة مصر لمشاهدة الهرم الذي بناه أجداده، مضيفًا أن اليوم بعد اكتشافه لمقابر عمال بناة الأهرام أنكر اليهود ملكيتهم له.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أنه أثبت بمحاضرة أن اليهود لم يتواجدوا في الدولة القديمة، ولكن حضروا بعد ذلك مع الهكسوس في عصر ما بعد الأهرامات.

وأوضح أن المصريين القدماء عند بنائهم الهرم وضعوا قاعدة صخرية، ثم بعد ذلك حجارة كبيرة وصغيرة ومن الطبيعي وجود فراغات تعتبر كخط سير للعمال، وبسبب تلك الفراغات يقول كل من يزور الهرم أن هناك حجرات سرية، مكملًا أن هذا يسبب مشكلة مع العلماء غير المنتمين للبعثات.

وذكر أن الهرم مكون من 3 حجرات أساسية، فوقها 5 حجرات بها أسماء فرقة العمال بناة الهرم، مشيرًا إلى أن ضمن هذه الاسماء كان أصدقاء الملك خوفو.


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