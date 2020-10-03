الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي: ترامب لم يصب بأى حمى خلال الـ24 ساعة الماضية

قال الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وضع الرئيس ترامب جيد جدا، موضحا أنه كان لديه سعال خفيف واحتقان بالأنف وكلها تتحسن الآن، وسيبقى في المستشفى حتى التأكد التام من الشفاء.

وقال سين دولي، الطبيب بمركز "والتر ريد" العسكري الطبي الوطني - في مؤتمر صحفي - إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى رعاية مختلفة جراء إصابته بفيروس كورونا ونحن نراقبه عن كثب، ونراقب العلاج الذي نقدمه له"، مضيفا: "ترامب لا يعاني من صعوبة في التنفس"، مشيرا إلى أن الرئيس يشعر أن باستطاعته الخروج من المستشفى اليوم.

من جانبه، قال الدكتور جير أبالي إن "الرئيس ترامب تلقى - قبل 48 ساعة - مضادا حيويا ونراقب مخرجات هذه الأدوية، ونستمر بعلاجه برمديسيفير لمدة خمسة أيام ويبدو أنه في روحية عالية ووضعه جيد وتشجيعه على تناول الطعام والشرب والعمل والقيام بالأشياء التى يقوم بها لكي يتحسن وضعه".

بدوره..كشف الدكتور كونالي عن أن الرئيس ترامب لم يصب بأى حمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قائلا: "نحن متفائلون ووضعه جيد جيدا، ونحن نقيم ما هو الذي بحاجة إليه والخطوات التالية، وكل المؤشرات حاليا تشير إلى أنه لن يكون بحاجة إلى الأكسجين، كما أنه يتلقى كل الرعاية الأساسية وغيرها وحاليا لا يوجد داعي للقلق".

وأوضح أنه كانت لدى ترامب حمى خفيفة ما بين الخميس والجمعة، ومنذ صباح الجمعة، لم تكن لديه أي حمى، مشيرا إلى أن الرئيس يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأى مضاعفات، مضيفا "نحن نحمي أنفسنا ونحميه، ونتبع أفضل السبل في علاجه".

وحول حالة وضع السيدة الأولى في البيت الأبيض ميلانيا ترامب، قال إن" حالتها جيدة جدا وليست لديها أى مؤشرات لضرورة المكوث في المستشفى".