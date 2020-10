قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحوافز، مغردًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أمريكا العظيمة تحتاج إلى الحوافز، اعملوا سويًا لإنجاز الأمر، شكرًا جزيلًا».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!