صحة مطروح: قافلة طبية من جامعة القاهرة لمستشفيي العام والنساء

قال الدكتور محمد علي، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن قافلة طبية مجانية تنظمها جامعة القاهرة، باشرت أعمالها في مستشفيي العام والنساء والتوليد، لتوقيع الكشف في تخصصات "جراحة الأورام، باطنة ومناظير جهاز هضمي، جراحة عامة، جراحة أطفال، جراحة عظام، نسا وتوليد".



وأضاف علي أن الكشف على المرضى يتم، من خلال أساتذة جامعة القاهرة ومعهد الأورام، قافلة طبية مجانية من جامعة القاهرة، في كل من مدن مرسي مطروح، مدينة براني، مدينة السلوم؛خلال الفترة من 2 وحتى يوم7 أكتوبر الجاري.



وكانت القافلة الطبية المجانية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة طنطا، قامت بزيارة مدينة سيوة لعلاج المرضى غير القادرين، حيث تم الكشف على ٦١١ حالة في التخصصات المختلفة "أسنان، أنف وأذن، باطنة، عظام، رمد، جلدية، مخ وأعصاب، مسالك، جراحة عامة، صدر، قلب، نسا وتوليد".



كذلك قامت مديرية الصحة والسكان بمطروح، بتوقيع الكشف الطبي على أكثر من ٢٧٦ مريضًا بالقافلة الطبية بقريتي اللحاحمة وحطايا جبر بمركز مرسى مطروح، في إطار الحرص علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي: "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالة واحدة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.