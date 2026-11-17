أكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران تعرض أنظمتها لعطل واسع النطاق، بعد ظهر الاثنين، وذلك بعد أيام قليلة من خلل مشابه أصاب شبكة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وأدى إلى وقف حركة الطيران على مستوى البلاد.

ولم يتضح على الفور أي أجزاء من أنظمة الشركة تأثرت بالعطل، لكن "يونايتد إيرلاينز" اعتذرت لعملائها عن الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيل صوتي نُشر على تطبيق "إيه تي سي" طيارا تابعا للشركة في مدينة هيوستن يطلب من برج المراقبة الإذن بالبقاء في موقعه عند البوابة حتى تعود الأنظمة إلى العمل مجددا.

ويجمع التطبيق بين البث المباشر للاتصالات اللاسلكية لمراقبة الحركة الجوية والتتبع المرئي للطائرات في الوقت الفعلي.