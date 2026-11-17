قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لن يمانع" في عودة جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنفيديا إلى قيادة الشركة مرة أخرى.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الاثنين: "أعتقد أنه تعلم درسا كبيرا". وجاءت هذه التصريحات ردا على أسئلة حول تقرير إعلامي نشر مطلع الأسبوع الحالي، عن ضغوط يمارسها حلفاء هوانج على مجلس إدارة إنفيديا لإعادته إلى منصبه.

يذكر أن هوانج /63 عاما/ استقال من رئاسة إنفيديا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج إحداهما مع سيدة يشتبه في قيامها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

ويضع هذا الموقف ترامب في صدام مع وزير خزانته سكوت بيسنت الذي دعا إلى بداية جديدة جذريا لفريق الإدارة العليا في إنفيديا. وقال بيسنت في مقابلة تلفزيونية مطلع الأسبوع الحالي إن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنفيديا سيكون من خارج الشركة.

وأشار بيسنت إلى أن تهريب رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين يمثل انتهاكا لقيود التصدير الأمريكية. ويطالب وزير الخزانة إنفيديا بتقديم إجابات واضحة عما إذا كانت الشركة تساهلت مع مبيعات غير مرخصة لزيادة إيراداتها. ويقول بيسنت إن هذا الموضوع أهم بالنسبة له من فضائح هوانج.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن شركة إنفيديا لا تخطط حالياً لإعادة هوانج، الشريك المؤسس، إلى دفة قيادة الشركة.

وذكرت قناة سي إن بي سي الاقتصادية وصحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجلس الإدارة ليست لديه أي خطط من هذا القبيل.

وأشار تقرير سي إن بي سي، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، إلى أن مجلس الإدارة يركز بدلاً من ذلك على التحقيق الجاري مع هوانج، والذي بدأ قبل أكثر من أسبوع بقليل.

وتم الكشف عن تورط هوانج في عدة علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة مراكز البيانات السنغافورية ميجاسبيد والتي تشتبه السلطات الأمريكية في سماحها للصين باستخدام الرقائق المتقدمة التي حصلت عليها من إنفيديا، في تحايل على القيود الأمريكية المفروضة على تصدير هذه الرقائق إلى الصين. كما تشير تقارير إعلامية إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشك في تورط هذه السيدة وهي صينية الأصل في أنشطة تجسس لصالح الصين.

ووفقا لتقارير إعلامية دخل هوانج في علاقة ثانية مع مسؤولة رفيعة المستوى كانت تعمل تحت إدارته المباشرة في إنفيديا. وغالبا ما تتعامل مجالس إدارات الشركات بحسم مع أي رئيس أو مدير يقيم علاقة غير مشروعة مع أي من مرؤوساته. وسبق أن فقد العديد من الرؤساء التنفيذيين وظائفهم نتيجة مثل هذه التصرفات.