سفيرة إسرائيل بتركيا: الدولتان أدركتا أن القطيعة لم تصب في صالح أي منهما

قالت ايريت ليليان، سفيرة إسرائيل المُعينة حديثا لدى تركيا، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين البلدين توطدت على خلفية ادراكهما أن القطيعة بينهما لم تصب في مصلحة أي منهما ولم تساهم في تحسين الوضع الجغرافي السياسي.

وأضافت ليليان، التي عُينت بالأمس سفيرة إلى تركيا في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، أنه يجب تشكيل آلية لإقامة علاقات طبيعية ومنع حدوث أزمات بينهما.

وتابعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهر في العام الأخير نية طيبة للغاية حيال إسرائيل، قائلة إنه "رجل برجماتي".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد، على تعيين السفيرة إيريت ليليان إلى تركيا.

وقال رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد: "هذه خطوة مُهمة أخرى عملنا عليها خلال العام الأخير في إطار إصلاح العلاقات مع تركيا".

وهذا أول تعيين لسفير إسرائيلي في أنقرة منذ عام 2018، وأعلنت تركيا وإسرائيل منتصف سبتمبر الماضي عن قرارهما تبادل السفراء.

ولعبت ليليان دورا كبيرا في المصالحة بين البلدين، إذ حافظت على علاقات وثيقة مع مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وخاصة مع مستشار الرئيس، إبراهيم كالين (مهندس المصالحة مع إسرائيل)، خلال فترة توليها مسؤولية السفارة الإسرائيلية في أنقرة، كما حافظت على علاقات جيدة مع وزارة الخارجية التركية.

ولم تعلن تركيا حتى الآن اسم سفيرها الجديد لدى إسرائيل، غير أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن أنقرة قد تقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.